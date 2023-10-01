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Спецоперация на Украине
21:17 (мск), источник: Известия

Боррель сообщил о выделении Украине €80 млрд с 2022 года

Европейский союз (ЕС) выделил Украине €80 млрд с 2022 года. Об этом 1 октября заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Источник: AFP 2023

Сейчас лишь военную помощь мы оказали на сумму не менее €25 млрд. Общая сумма поддержки достигает €80 млрд. Это самая большая сумма, которую мы когда-либо выделяли на подобную помощь.

Жозеп Боррель
глава евродипломатии

Боррель также заверил, что Евросоюз продолжит оказывать финансовую помощь Украине независимо от того, какой будет обстановка в США.

«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украины. Мы даже намерены повышать ее, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — заявил дипломат.

Кроме того, по его словам, поддержка Евросоюза не будет зависеть от результатов украинского контрнаступления.

Ранее в этот день Боррель впервые провел встречу с новоназначенным министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Глава внешнеполитической службы заявил, что Евросоюз готовит долгосрочные обязательства по безопасности для страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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