В ЕК заявили о «беспрецедентной дезинформации» на выборах в Словакии

В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо, которая получила 22,94% голосов. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7%), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини.
«Еврокомиссия с уважением относится к результатам парламентских выборов в Словакии. Но необходимо отметить, что, например, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой. Это видно из всех доступных мне опросов и данных платформ, которые на прошлой неделе предоставили мне отчет о состоянии дезинформационных кампаний. Мы наблюдали высокий уровень наполнения словацкого информационного пространства материалами ультраправых и иных источников», — сказала Юрова, выступая в воскресенье по Чешскому ТВ.
При этом замглавы ЕК не стала говорить о том, насколько такая кампания могла повлиять на результаты голосования. Юрова также поздравила с успехом выигравшую выборы партию Smer и занявшую второе место партию PS.
По словам Юровой, накануне выборов в республике распространялся видеоролик якобы с участием лидера PS и замглавы Европарламента Михала Шимечки который в действительности был кем-то создан с помощью искусственного интеллекта.
«Мы увидели вещь, у которой пока не так много аналогов или примеров — это использование так называемых deepfakes, то есть симулированной реальности. Господин Шимечка был, скажем так, первой жертвой или мишенью. Поиграл с ним искусственный интеллект», — сказала Юрова.
Замглавы ЕК опасается, что новые технологии могут быть использованы в целях дезинформации. В настоящее время она готовит законопроект об искусственном интеллекте.
Юрова надеется, что на европейских выборах в 2024 году в онлайн-среде уже будут применены новые правила предоставления цифровых услуг, вступившие в силу в конце августа. Согласно этим правилам, онлайн-платформы должны обеспечивать большую защиту частной жизни пользователей и принимать меры против незаконного контента.
По мнению Юровой, контент не должен содержать, например, призывы к насилию и убийствам, а также сообщения, способствующие неоправданной панике. Вместе с тем, подчеркнула замглавы ЕК, недопустимо ограничение мнений, а свобода слова остается одним из основополагающих принципов. Она отвергла мнение о том, что в интернете может быть введена цензура.