Боррель предрек Украине «трудный бой» перед вступлением в ЕС

Он отметил, что ЕС поддерживает Украину на двух фронтах — в зоне боевых действий и в ее стремлениях для вступления в ЕС.
«Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но всё равно это будет трудно, и вы должны сделать всё, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. Это (вступление Украины. — Ред.) не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины», — сказал Боррель в ходе выступления перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве.
Как подчеркнул представитель ЕС, Украина «всегда балансировала между двух империй» и в настоящий момент страна «склоняется к европейским ценностям».
Ранее, 26 сентября, российский сенатор Андрей Климов заявил, что ЕС может не дождаться вступления Украины из-за угрозы распада. По его словам, Европарламент «морочит голову» Киеву минимум 15 лет. Он отметил, что на самом деле о принятии Украины в ЕС могли рассуждать либо очередные лгуны ради своих интересов, либо недалекие люди.
22 сентября агентство Bloomberg написало, что Еврокомиссия (ЕК) порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении страны в ЕС.
На этом фоне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что сомневается в принятии Украины в состав ЕС. По его словам, проблемы Украины, среди которых в том числе 50% дефицита бюджета, коррупция, не позволят странам в ближайшее время достичь какого-то либо прогресса по этому вопросу.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз.