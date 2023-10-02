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03:10 (мск), источник: Известия

Полянский заявил об отсутствии перспектив восстановления зерновой сделки

В настоящее время каких-то моментов, которые бы свидетельствовали о возможности возвращения Москвы в зерновую сделку, нет. Об этом рассказал в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: AP 2023

Дипломат напомнил об условиях Москвы по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, которые до сих пор не были выполнены.

Впрочем, Полянский признал, что в большей степени их реализация зависит от западных стран, а не от генсека ООН Антониу Гутерриша.

Видимо, у генерального секретаря рычагов дополнительного воздействия на западные страны нет и не появилось с тех пор, поэтому мы и находимся там, где находимся. Пока я не вижу каких-то моментов, которые бы настраивали на оптимизм по поводу возобновления зерновой сделки в том или ином виде.

Дмитрий Полянский
первый зампостпреда РФ при ООН

Также российский дипломат добавил, что ООН не предлагала каких-то новых форматов, которые могли бы заменить черноморскую инициативу.

17 июля Москва приняла решение не продлевать свое участие в зерновой сделке, поскольку с момента подписания Стамбульских соглашений в июле 2022 года так и не были решены пять системных проблем. В них входят переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был подорван в начале лета, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, снятие запрета на доступ в порты, а также отмена ограничений на страхование и перестрахование.

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