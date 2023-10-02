Полянский заявил об отсутствии перспектив восстановления зерновой сделки

Дипломат напомнил об условиях Москвы по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, которые до сих пор не были выполнены.
Впрочем, Полянский признал, что в большей степени их реализация зависит от западных стран, а не от генсека ООН Антониу Гутерриша.
Также российский дипломат добавил, что ООН не предлагала каких-то новых форматов, которые могли бы заменить черноморскую инициативу.
17 июля Москва приняла решение не продлевать свое участие в зерновой сделке, поскольку с момента подписания Стамбульских соглашений в июле 2022 года так и не были решены пять системных проблем. В них входят переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был подорван в начале лета, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, снятие запрета на доступ в порты, а также отмена ограничений на страхование и перестрахование.