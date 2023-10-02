Экс-глава минобороны Британии: Украине необходимо активизировать мобилизацию

По его словам, сейчас средний возраст украинских солдат на фронте превышает 40 лет.
«Я понимаю желание президента Владимира Зеленского сберечь молодежь для будущего», — написал Уоллес. Возможно, добавил он, пришло время «провести переоценку масштабов украинской мобилизации».
Бывший министр также сообщил, что перед уходом с должности он попросил премьер-министра Великобритании увеличить 2,3 млрд фунтов стерлингов, обещанных Украине в этом году, добавив к 4,6 млрд фунтов, которые Лондон уже потратил. Уоллес отметил, что по объемам помощи Киеву Британия уступает Германии, передает ТАСС.
Напомним, объем переданной Украине британской военной помощи в прошлом году составил около 2,3 млрд фунтов. В нынешнем году Лондон обязался выделить минимум такую же сумму. Британия уже поставила Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.
Ранее ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов заявил о том, что полный провал летнего контрнаступления заставит украинские власти объявить тотальную мобилизацию. Эксперт также предположил, что Украине будет просить вооружение в невиданных ранее количествах.