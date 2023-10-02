02:06 (мск), источник: Российская газета

Экс-глава минобороны Британии: Украине необходимо активизировать мобилизацию

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что властям Украины нужно активнее призывать на военную службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпов контрнаступления. Об этом он написал в колонке для газеты The Daily Telegraph.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По его словам, сейчас средний возраст украинских солдат на фронте превышает 40 лет.

«Я понимаю желание президента Владимира Зеленского сберечь молодежь для будущего», — написал Уоллес. Возможно, добавил он, пришло время «провести переоценку масштабов украинской мобилизации».

Бывший министр также сообщил, что перед уходом с должности он попросил премьер-министра Великобритании увеличить 2,3 млрд фунтов стерлингов, обещанных Украине в этом году, добавив к 4,6 млрд фунтов, которые Лондон уже потратил. Уоллес отметил, что по объемам помощи Киеву Британия уступает Германии, передает ТАСС.

Напомним, объем переданной Украине британской военной помощи в прошлом году составил около 2,3 млрд фунтов. В нынешнем году Лондон обязался выделить минимум такую же сумму. Британия уже поставила Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

Ранее ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов заявил о том, что полный провал летнего контрнаступления заставит украинские власти объявить тотальную мобилизацию. Эксперт также предположил, что Украине будет просить вооружение в невиданных ранее количествах.

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