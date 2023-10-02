«(Президент РФ Владимир. — Ред.) Путин получил хорошие новости с европейских выборов. Победа, вероятно, станет тревожным сигналом для Киева, который получал военную помощь от Словакии. Но (лидер фракции Smer Роберт. — Ред.) Фицо заявил, что перекроет поставки оружия и предложит Киеву только гуманитарную поддержку», — отмечается в статье.
Ранее в этот день партия Smer одержала победу на выборах по итогам подсчета более 99% бюллетеней. Левоцентристская партия Фицо в результате голосования получила 22,94% голосов избирателей.
25 сентября сообщалось, что парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине. По данным опроса, фаворит предвыборной кампании — лидер партии SMER Фицо, который открыто обещал прекратить любую поддержку Киева.