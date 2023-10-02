03:25 (мск), источник: Известия

Newsweek предположил изменение политики Словакии по Украине

Украина может лишиться поставок оружия из Словакии из-за прихода к власти оппозиционной партии Smer, которая выступает против военной поддержки Киева. Об этом 1 октября написала журналист Newsweek Элли Кук.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«(Президент РФ Владимир. — Ред.) Путин получил хорошие новости с европейских выборов. Победа, вероятно, станет тревожным сигналом для Киева, который получал военную помощь от Словакии. Но (лидер фракции Smer Роберт. — Ред.) Фицо заявил, что перекроет поставки оружия и предложит Киеву только гуманитарную поддержку», — отмечается в статье.

Ранее в этот день партия Smer одержала победу на выборах по итогам подсчета более 99% бюллетеней. Левоцентристская партия Фицо в результате голосования получила 22,94% голосов избирателей.

25 сентября сообщалось, что парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине. По данным опроса, фаворит предвыборной кампании — лидер партии SMER Фицо, который открыто обещал прекратить любую поддержку Киева.

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