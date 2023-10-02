12:16 (мск), источник: ТАСС

NYT: беспилотники России эффективно рассекречивают позиции ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Беспилотники ВС РФ эффективно рассекречивают позиции украинских снайперов, пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.

Спецоперация на Украине
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По их информации, «за каждое нажатие на курок приходится платить», поскольку дроны и тепловизоры способны выявить позиции даже хорошо замаскированных снайперов из-за тепла их тел. Как отмечает издание, беспилотники легко фиксируют в том числе «пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия со скоростью 2,7 тыс. футов (более 800 м — прим. ТАСС) в секунду».

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обратили внимание на профессионализм российских снайперов. «У них есть отличные ребята, эффективные, — приводит газета слова одного из украинских военных. — Я считаю, что никогда не следует недооценивать соперника».

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом «контрнаступление» так и не принесло значимых результатов.

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