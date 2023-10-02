Помощь США Украине и отказ Молдавии от российского газа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле, у него совещания внутреннего характера. Сегодня на докладе у президента будет глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Неформального саммита лидеров СНГ 7 октября не планируется, у Путина в планах обычные мероприятия.
Дата визита Путина в Киргизию определена, но анонсировать ее пока рано.
О запрете на въезд российским машинам в Европе
«Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция».
«Подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения».
О порядке въезда и выезда украинцев
«Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной, и, конечно, такие меры способствуют переселению сюда тех людей, которые хотят к нам переехать».
Невключение помощи Украине в бюджет США — «это временное явление». «США продолжат свою вовлеченность в этот конфликт».
По прогнозам России, усталость от конфликта и абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США, и приведет к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий.
Об отказе Молдавии от российского газа
Контакты между «Газпромом» и Молдавией должны продолжаться, поскольку у молдавской стороны есть долги. Главное — нужно урегулировать долговые отношения Молдавии и «Газпрома».
Вопрос о снабжении газом Приднестровья нужно адресовать самой компании.
О результатах выборов в Словакии
«Целый ряд политиков в Европе именуют “пророссийскими”. По сути, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским. Но это абсурд».
О годовщине штурма Белого дома
Никаких обращений или заявлений президента по случаю 30-летней годовщины штурма Белого дома не планируется.
Россия прошла через темные времена и вынесла уроки из событий октября 1993 года.
На Западе много недоброжелателей, желающих, чтобы эти события повторились. Однако уровень консолидации российского общества вокруг Путина делает невозможным повторение этих событий.
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