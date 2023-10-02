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20:51 (мск), источник: ТАСС

США заморозили помощь Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Администрация США фактически заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Источник: AP 2023

Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности.

Мэттью Миллер
руководитель пресс-службы Госдепа США

Представитель Госдепа указал, что из оставшихся средств США в ближайшее время направят Украине еще один пакет помощи, но не стал уточнять, что в него войдет.

Миллер пояснил, что в условиях отсутствия долгосрочного финансирования правительства США у страны нет возможности реализовывать «контрактные программы, которые позволяют» ей «заключать долгосрочные контракты для [оказания помощи] Украине».

«Финансирование было приостановлено», — констатировал представитель Госдепа.

В связи с этим Миллер заявил, что администрация президента США «не сможет это (продолжать поддерживать Киев — прим. ТАСС) делать без дальнейших действий со стороны Конгресса».

«Поэтому мы призываем Конгресс полностью профинансировать наш запрос на поддержку краткосрочной и долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности, а также позволить Пентагону пополнить истощившиеся запасы [вооружений]», — добавил он.

Конгресс США принял, а американский президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на начавшийся в стране 1 октября 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан демократом Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона. Президент США утверждал в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода.

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