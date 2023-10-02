США заморозили помощь Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования

Представитель Госдепа указал, что из оставшихся средств США в ближайшее время направят Украине еще один пакет помощи, но не стал уточнять, что в него войдет.
Миллер пояснил, что в условиях отсутствия долгосрочного финансирования правительства США у страны нет возможности реализовывать «контрактные программы, которые позволяют» ей «заключать долгосрочные контракты для [оказания помощи] Украине».
«Финансирование было приостановлено», — констатировал представитель Госдепа.
В связи с этим Миллер заявил, что администрация президента США «не сможет это (продолжать поддерживать Киев — прим. ТАСС) делать без дальнейших действий со стороны Конгресса».
«Поэтому мы призываем Конгресс полностью профинансировать наш запрос на поддержку краткосрочной и долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности, а также позволить Пентагону пополнить истощившиеся запасы [вооружений]», — добавил он.
Конгресс США принял, а американский президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на начавшийся в стране 1 октября 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан демократом Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона. Президент США утверждал в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода.