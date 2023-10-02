Белый дом заявил о наличии у США средств только на срочную помощь Украине

Так пресс-секретарь ответила на вопрос, сколько средств осталось у США в общей сложности на предоставление Украине военной и гуманитарной помощи на фоне споров о бюджете.
Точную информацию об объеме средств, которые США могут направить Киеву по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению) из собственных запасов, может предоставить Пентагон, уточнила Жан-Пьер. Она добавила, что в ближайшее время США выделят Украине очередной пакет военной помощи.
Схема Presidential Drawdown Authority (PDA) позволяет американским властям направлять оружие Киеву без одобрения конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.
Накануне президент США Джо Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине. В него вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Документ был подписан за два с половиной часа до наступления шатдауна — приостановки работы правительства. Против включения помощи Украине выступили представители Республиканской партии, в частности — спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
В тот же день высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что ведомство исчерпало «все доступные средства» для помощи Украине.
В Кремле после принятия в США временного бюджета заявили, что отказ американских властей включить в него помощь Украине является временным, и Вашингтон продолжит быть вовлеченным в конфликт.