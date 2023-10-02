21:41 (мск), источник: РБК

Белый дом заявил о наличии у США средств только на срочную помощь Украине

У США есть средства только на срочную военную помощь Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Так пресс-секретарь ответила на вопрос, сколько средств осталось у США в общей сложности на предоставление Украине военной и гуманитарной помощи на фоне споров о бюджете.

Их (средств. — РБК) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, но это не долгосрочное решение.

Карин Жан-Пьер
пресс-секретарь Белого дома

Точную информацию об объеме средств, которые США могут направить Киеву по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению) из собственных запасов, может предоставить Пентагон, уточнила Жан-Пьер. Она добавила, что в ближайшее время США выделят Украине очередной пакет военной помощи.

Схема Presidential Drawdown Authority (PDA) позволяет американским властям направлять оружие Киеву без одобрения конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Накануне президент США Джо Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине. В него вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Документ был подписан за два с половиной часа до наступления шатдауна — приостановки работы правительства. Против включения помощи Украине выступили представители Республиканской партии, в частности — спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

В тот же день высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что ведомство исчерпало «все доступные средства» для помощи Украине.

В Кремле после принятия в США временного бюджета заявили, что отказ американских властей включить в него помощь Украине является временным, и Вашингтон продолжит быть вовлеченным в конфликт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кадыров позвонил Собчак после постов о сыне
Главу футбольного клуба застрелили в Колумбии после поражения команды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта