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22:23 (мск), источник: Известия

Посольство РФ назвало заявления главы МО Британии неадекватными

Посольство России назвало заявления нынешнего и экс-министров обороны Великобритании Гранта Шэппса и Бена Уоллеса безрассудными и провокационными. Комментарий ведомства опубликован в понедельник, 2 октября, на его сайте.

Источник: РИА "Новости"

В частности, в посольстве РФ напомнили о недавнем предложении Шэппса перенести на территорию Украины британскую программу подготовки боевиков ВСУ, налаживания там производства вооружений натовского образца, а также о его идее содействия Киеву британскими военными кораблями в «защите гражданского судоходства в Черном море».

С подобными неадекватными заявлениями выступают соратники Шэппса по правящей Консервативной партии, включая его предшественника, бывшего министра обороны Уоллеса.

посольство РФ в Лондоне

Отмечается, что экс-министр также, не владея информацией, «вообразил себе, что Украина побеждает» и потребовал в связи с этим предоставить режиму президента Владимира Зеленского больше дальнобойных систем, а также «удвоить финансирование украинской военщины на ближайшее будущее».

«Лондон буквально фонтанирует безрассудными и провокационными заявлениями, свидетельствующими о линии на дальнейшую эскалацию в зоне проведения СВО», — сказано в заявлении посольства. Там также указывается «на утрату британскими политиками чувства реальности и здравого смысла».

«Британский политический класс окончательно оторвался от ситуации “на земле” и воспарил в мир грез, где киевский режим одерживает мифические победы В Лондоне никак не хотят воспринять правду, которая заключается в том, что разрекламированное контрнаступление ВСУ остановилось с минимальным продвижением», — отметило посольство.

Днем ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывания Шэппса, назвал его «маньяком». Он добавил, что каждый новый министр обороны Великобритании хуже предыдущего. Степень безумства в Лондоне нарастает, отметил он.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, указала на то, что, если Великобритания отправит на Украину свои войска, она может развязать третью мировую войну. Она подчеркнула, что США не могут в этом участвовать. По мнению Грин, Соединенным Штатам следовало бы защищать свои границы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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