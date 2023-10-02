Посольство РФ назвало заявления главы МО Британии неадекватными

В частности, в посольстве РФ напомнили о недавнем предложении Шэппса перенести на территорию Украины британскую программу подготовки боевиков ВСУ, налаживания там производства вооружений натовского образца, а также о его идее содействия Киеву британскими военными кораблями в «защите гражданского судоходства в Черном море».
Отмечается, что экс-министр также, не владея информацией, «вообразил себе, что Украина побеждает» и потребовал в связи с этим предоставить режиму президента Владимира Зеленского больше дальнобойных систем, а также «удвоить финансирование украинской военщины на ближайшее будущее».
«Лондон буквально фонтанирует безрассудными и провокационными заявлениями, свидетельствующими о линии на дальнейшую эскалацию в зоне проведения СВО», — сказано в заявлении посольства. Там также указывается «на утрату британскими политиками чувства реальности и здравого смысла».
«Британский политический класс окончательно оторвался от ситуации “на земле” и воспарил в мир грез, где киевский режим одерживает мифические победы В Лондоне никак не хотят воспринять правду, которая заключается в том, что разрекламированное контрнаступление ВСУ остановилось с минимальным продвижением», — отметило посольство.
Днем ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывания Шэппса, назвал его «маньяком». Он добавил, что каждый новый министр обороны Великобритании хуже предыдущего. Степень безумства в Лондоне нарастает, отметил он.
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, указала на то, что, если Великобритания отправит на Украину свои войска, она может развязать третью мировую войну. Она подчеркнула, что США не могут в этом участвовать. По мнению Грин, Соединенным Штатам следовало бы защищать свои границы.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.