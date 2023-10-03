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07:06 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Индия потребовала, чтобы Канада отозвала к 10 октября около 40 дипломатов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: © РИА Новости

«Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября», — говорится в сообщении газеты.

По словам одного из собеседников, Индия пригрозила лишить дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся после указанной даты.

Один из источников уточнил, что в Индии работают 62 канадских дипломата, Нью-Дели добивается отзыва 41 из них.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, которого неизвестные застрелили в июне на парковке храма. Вскоре после заявления Трюдо Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии.

В ответ на высылку своего дипломата власти Индии объявили об аналогичной ответной мере, ему предложили покинуть страну в течение пяти дней, а МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность «в связи с растущей антииндийской активностью» и ухудшающейся ситуацией с безопасностью.

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