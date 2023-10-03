12:11 (мск), источник: РБК
10 главных действующих лиц октября 1993 года. История в фото
30 лет назад противостояние Бориса Ельцина и Верховного совета привело к расстрелу Белого дома и кровопролитию на улицах Москвы, — погибли более 100 человек.
21 сентября 1993 года Ельцин своим указом распустил парламент, депутаты оценили это как переворот и заявили о переходе полномочий президента к Александру Руцкому, который занимал должность вице-президента. В течение двух недель здание Верховного совета с находившими внутри депутатами было заблокировано силовиками и армией, в нем отключили электричество и отопление. Развязка, завершившаяся расстрелом Белого дома из танков, произошла
Должность: президент России.
21 сентября 1993 года Борис Ельцин подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», который прекращал работу Верховного совета (ВС) и Съезда народных депутатов, вводил временную систему органов власти и назначал на
Этому предшествовало противостояние президента с парламентом из-за политических и экономических разногласий: в декабре 1992 года депутаты не утвердили на должность премьер-министра Егора Гайдара, они также приняли постановление о проведении референдума о доверии Ельцину (прошел 25 апреля 1993 года, вошел в историю как «Да-да-нет-да», — этот лозунг использовался в агитации сторонниками Ельцина; согласно итогам, большинство россиян его поддержали).
После выхода указа Верховный совет собрался в Белом доме и принял решение прекратить президентские полномочия Ельцина и передать их вице-президенту Александру Руцкому. К зданию стали подходить сторонники ВС, начался стихийный митинг. Вскоре Белый дом вместе с находившимися там членами Верховного совета блокировали милиция и военнослужащие, здание отключили от связи и электричества.
До перехода конфликта в вооруженную фазу прошло две недели. За это время стороны предпринимали попытки договориться. В ночь на 2 октября при посредничестве патриарха Алексия II было достигнуто соглашение, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла, а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но к утру 2 октября Верховный совет денонсировал документ.
3 октября, после обращения Александра Руцкого о штурме мэрии и телецентра «Останкино», Ельцин вернулся на вертолете в Кремль из своей загородной резиденции. Вечером того же дня в Москве было введено чрезвычайное положение. Ельцин также уволил с поста вице-президента Руцкого, хотя по действовавшим законам не имел полномочий это сделать.
«“Оборона” Белого дома в сентябре — октябре, когда сотням людей выдавали оружие, когда счет стволам шел на тысячи, когда проламывали черепа милиционерам, когда стреляли из гранатомета при штурме “Останкина”, когда народ целенаправленно вели на штурм, когда шел захват государственных объектов, — закончилась поражением мятежа», — написал Ельцин в «Записках президента».
4 октября Ельцин принял решение штурмовать Белый дом танками. В этот же день Руслан Хасбулатов, Александр Руцкой и другие лидеры Верховного совета были задержаны и помещены в СИЗО «Лефортово». В феврале 1994 года они были амнистированы новоизбранной Госдумой, хотя суд над ними так и не состоялся.
«Комплекс августа 91-го года владел всеми нами, участниками этих событий и с той и с другой стороны <…> Люди в Кремле, и я в том числе, боялись оказаться в роли гэкачепистов. Отсюда та страшная неловкость, нерешительность в наших действиях, которая и привела почти к самому краю пропасти… И стоила большой крови», — впоследствии вспоминал Ельцин.
Должность: первый и последний вице-президент РФ.
До прихода в политику Александр Руцкой был кадровым военным: принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а затем возглавил Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС. Став народным депутатом РСФСР, изначально поддерживал политику Ельцина: в июне 1991 года Руцкой вместе с ним участвовал в первых выборах президента РСФСР и был избран вице-президентом (руководитель государства и вице-президент по закону тогда избирались парами на пятилетний срок). Конфликт с главой государства возник у Руцкого после того, как он открыто раскритиковал «шоковую терапию» Егора Гайдара, а также выступил против упразднения СССР, подвегнув критике Беловежское соглашение. В 1992 году Съезд народных депутатов не утвердил Егора Гайдара председателем российского правительства. В это же время проходили споры о положениях новой Конституции, а также о формах республики, которую она должна закрепить — президентскую или парламентскую.
1 сентября 1993 года Борис Ельцин своим указом отстранил Руцкого от исполнения обязанностей. Пресс-служба спикера Верховного совета (ВС) Руслана Хасбулатова распространила заявление, что до рассмотрения парламентом этот указ «незаконен и не подлежит исполнению». ВС направил в Конституционный суд ходатайство с просьбой проверить соответствие этого указа Конституции РФ. «Впервые вдруг появляется парламент <…> эти так называемые демократы увидели, что они действительно должны подчиняться закону. А они вообразили себя властелинами», — говорил Руцкой.
21 сентября после указа Ельцина (№ 1400), упразднившего Верховный совет и Съезд народных депутатов, Верховный совет принял постановление о прекращении президентских полномочий Ельцина и их переходе к Руцкому. Тот приступил к исполнению обязанностей в ночь на 22 сентября и сразу же отменил указ № 1400.
3 октября Александр Руцкой с балкона Белого дома призвал идти на штурм мэрии Москвы и «Останкино». Штурм «Останкино», как заявил он, был необходим, потому что сторонникам ВС не предоставляли эфир. Впоследствии он признал, что решение отправить людей в телецентр было неверным: «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови, но нервы-то в комке».
4 октября Руцкой руководил защитой Белого дома. Рано утром он на автомобиле Mercedes объехал Дом советов с инспекцией вверенных ему сил. Когда по Белому дому открыли огонь танки, один из снарядов попал в его кабинет. Он утверждал, что обстрел из танков велся фугасными снарядами, а не болванками без снарядов, как говорил министр обороны Павел Грачев: «только идиот может поверить, что от деревянных болванок будет гореть здание из стекла и бетона».
Вечером 4 октября Александр Руцкой был арестован. Амнистирован в феврале 1994 года. С 1996 года по 2000 год занимал пост губернатора Курской области. В 2000 году баллотировался на новый срок, однако решением суда был лишен регистрации за несколько часов до начала голосования.
Должность: председатель Верховного совета.
После того как президент Ельцин распустил Верховный совет и Съезд народных депутатов, Хасбулатов созвал заседание президиума ВС и констатировал прекращение полномочий Ельцина и их переход к Руцкому. Позже действия Ельцина были квалифицированы Хасбулатовым и его сторонниками-депутатами как попытка государственного переворота. 23 сентября Съезд народных депутатов назначил на март 1994 года досрочные выборы президента вопреки результатам референдума о доверии Ельцину.
Хасбулатов вместе с Руцким руководил обороной Белого Дома. «Жизнь в “Белом доме” продолжалась неожиданно и для меня, и для многих наблюдателей, довольно динамично и далеко не однообразно. Каждый вечер при свечах депутаты и сотрудники устраивали неплохие концерты: исполнялись песни, написанные самими депутатами», — писал о первых днях блокады Хасбулатов в книге «Великая Российская трагедия». Согласно его воспоминаниям, он выступал против захвата мэрии и штурма телецентра «Останкино».
4 октября он был арестован. Руслан Хасбулатов провел в СИЗО Лефортово несколько месяцев и вышел на свободу по амнистии 25 февраля 1994 года. После освобождения стал заведующим кафедрой мировой экономики Российской академии им. Плеханова (ранее преподавал в этом ВУЗе с 1979 по 1990 год). Умер в январе 2023 года.
Должность: председатель Конституционного суда.
Валерий Зорькин стал первым председателем КС после его создания в 1991 году, его избрали судьи тайным голосованием. В период конституционного кризиса 1992−1993 годов, который предшествовал разгону Верховного совета, он активно участвовал в переговорах представителей ветвей власти. В частности, по его инициативе в декабре 1992 года прошли переговоры президента России Бориса Ельцина и председателя Верховного совета Руслана Хасбулатова.
21 сентября 1993 года Конституционный суд под председательством Зорькина объявил неконституционным указ президента «О поэтапной конституционной реформе» (№ 1400), упразднивший Верховный совет и Съезд народных депутатов, и счел это основанием для отрешения Бориса Ельцина от должности. Это позволило Верховному совету принять постановление о прекращении полномочий Ельцина с момента издания указа № 1400.
«Президенту Ельцину казалось, что закон можно принести в жертву революционной страсти, в жертву утопии светлого и скорого капиталистического будущего. Ельцин не понимал, что дух закона и дух капитализма в сущности совпадают», — писал впоследствии Зорькин в «Российской газете».
После обстрела Белого дома 7 октября 1993-го Зорькин ушел в отставку с поста председателя КС под угрозой уголовного преследования по обвинению в «правовом обеспечении конституционного переворота». Но сохранил полномочия судьи КС. Свой пост он вернул при президенте России Владимире Путине в 2003 году, и с тех пор является председателем Конституционного суда. В сентябре 2023 года решением Совета Федерации его назначили на эту должность в седьмой раз.
Должность: министр экономики и первый заместитель председателя правительства.
Когда сторонники Верховного совета организовали штурм мэрии Москвы и телецентра, Гайдар выступил с телеобращением. В ночь с 3 на 4 октября 1993 года он вышел в эфир и заявил, что «в этот час недостаточно полагаться только на силы милиции и службы безопасности», и призвал «всех россиян, которым дороги демократия и свобода» собраться у Моссовета на Тверской.
После этого обращения к зданию Моссовета, которое находилось под контролем Министерства безопасности, пришли сторонники Ельцина. На Тверской и прилегающих улицах были построены баррикады, а из добровольцев формировались отряды самообороны. Тогда же Гайдар получил от председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу гарантию, что в случае необходимости демонстрантам, поддерживающим президента, будет роздано оружие. Позже Гайдар отмечал, что лишь после этих мер около 02:00 мск 4 октября военные стали исполнять приказы Ельцина, и войска двинулись в Москву на штурм Белого дома.
Впоследствии Гайдар говорил, что обратиться к народу было его самым тяжелым решением в жизни, «более тяжелым, чем решением о размораживании цен или о необходимости заключения беловежских соглашений». «Но я был убежден, что у меня нет другого выбора: мне стало ясно, что если не обратиться за поддержкой к народу, то ситуацию мы не удержим. Было видно по моим коммуникации и с Министерством обороны, и с МВД <…>, что ситуацию не контролируют, у них там дезертировала целая бригада. Что Минобороны тянет длинную паузу, а наши оппоненты действуют жестко, с оружием в руках и организованно», — вспоминал Гайдар.
«И вот что вы прикажете президенту, который отвечает за порядок, делать, когда 10−15 тыс. вооруженных сначала заточками, а потом оружием людей пытаются установить порядок в столице ядерной державы. Что ему, смотреть на это как на данность? Что он, не знает, что у него в Москве его поддержка превышает поддержку парламента в соотношении 80 на 20?», — отмечал Гайдар.
В декабре 1993 года Егор Гайдар был избран депутатом Госдумы I созыва. Также был депутатом Госдумы III созыва (1999−2003 годы). Гайдар умер в 2009 году в возрасте 53 лет.
Должность: альтернативный замминистра обороны по решению Верховного совета.
В конце сентября Руцкой, формировавший альтернативное правительство, назначил генерала Альберта Макашова замминистра обороны. 3 октября именно Макашов организовывал сторонников Верховного совета: после призыва Руцкого и Хасбулатова к штурму толпа под командованием генерала прорвала блокаду вокруг Белого дома и меньше чем за час смогла захватить здание московской мэрии на Новом Арбате. Во время захвата сторонники Верховного Совета завладели оружием охранявших здание милиционеров, а также военными грузовиками. Тактика штурма была такова: окна и двери проламывают армейским грузовиком, в прорыв устремляются автоматчики.
После взятия мэрии последовали призывы к захвату телецентра «Останкино» — люди во главе с Макашовым поехали на грузовиках туда. Защитники Белого Дома прибыли в «Останкино» и потребовали предоставить им прямой эфир.
Генерал Макашов потребовал от военных, находившихся в здании «Останкино», сложить оружие в течение трех минут. Здание охраняли около 1200 военнослужащих, шесть БТР, а также около 100 бойцов спецназа «Витязь» и сотрудников управления охраны. По истечении срока ультиматума начался штурм. Сторонники Верховного Совета обстреляли здание из гранатомета. Силовики открыли ответный огонь, в здании произошел взрыв. На улице погибли около 50 человек, в том числе журналисты. Директор «Останкино» Лев Викторов остановил вещание телевидения. Захватить здание не вышло. После неудачного штурма Макашов приказал сторонникам Верховного Совета отступить и вернуться к Белому Дому.
Впоследствии Руцкой говорил, комментируя участие Макашова в штурме: «Ну мало ли примыкает в этот период вооруженного противостояния двух политических сил и с той стороны, и с этой стороны? Прилипает огромное количество авантюристов <…> Ну кто такой Макашов? Ну примкнул он туда к кому-то к чему-то. С другой стороны действовали такие же макашовцы».
4 октября 1993 года Альберт Макашов был арестован. В феврале 1994 года — освобожден по амнистии. После освобождения из «Лефортово» неоднократно избирался в депутаты Госдумы, разрабатывал законодательство в области военной реформы. Как депутат стал известен своими антисемитскими высказываниями. В 1999 году был лишен права участвовать в выборах из-за финансовых нарушений.
Должность: министр обороны России, генерал армии
В октябре 1993 года по приказу министра обороны в Москву были введены войска. Впоследствии Павел Грачев рассказывал, что Ельцин приехал в Министерство обороны в ночь на 3 октября 1993 года и потребовал «взять этих ребят в Белом доме». Грачев принял решение о вводе войск с промедлением: по его словам, сначала он потребовал письменный указ.
Около 9 утра 3 октября Белый дом обстреляли из танков и БТР. В район Красной Пресни были стянуты солдаты Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ. Из Белого дома ответили очередями из автоматического оружия. В результате обстрела в здании начался пожар.
«Ну, я вывожу танк на этот мост каменный около “Украины”, сам подхожу к танку, сажаю как наводчика-оператора капитана <…> пули так и цокают — цок, цок, цок, цок. На излете, думаю, не достанут. Я говорю: “Ребята, крыши видите? Отсчитывайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть, седьмое окно. Это, предположительно, кабинет Хасбулатова, они там. Надо попасть туда, в окно <…> А внизу-то народу полно уже. У нас же зеваки любят такое, как в театр пришли. Я говорю: “Мужики, смотрите, не попадете, народ погибнет. Тогда все, разорвут”, — вспоминал Грачев. По его утверждению, обстрел Белого Дома велся болванками без взрывного заряда.
После того как по Белому дому отстрелялись танки, в здание зашли спецподразделения. Людей выводили из здания. К 17:30 защитники парламента капитулировали. В конце октября 1993 года Грачев был награжден орденом «За личное мужество».
Павел Грачев был министром обороны до 1996 года, пока не был отправлен в отставку. С 1997 он занимал второстепенные должности в структурах, связанных с министерством обороны. Грачев работал в качестве советника гендиректора компании «Росвооружение», откуда был уволен в 2007 году. Умер в 2012-м.
Должность: альтернативный министр обороны по версии Верховного Совета.
Генерал, экс-замминистра обороны СССР, Владислав Ачалов был одним из тех, кто отвечал за оборону Белого Дома. Это не первый путч, в котором он принимал участие: в 1991 году он был уволен в запас за поддержку ГКЧП. «Пугали в Белом доме постоянно. Тот же Ачалов очень часто гонял депутатов от окон, объясняя, что в любой момент может влететь граната. Ополченцы, казалось, готовы были сами пристрелить журналистов, лишь бы не пристрелили снаружи», — писала журналист «Ъ» Вероника Куцылло в репортаже из Белого Дома.
«Нас сгубила неплановость всех наших действий и охватившая многих эйфория. Когда к нам пришёл народ, какие могли быть штурмы? В толпу же сразу затесались провокаторы. А предателей и провокаторов среди нас хватало, я проверял <…> Я был против этого похода на захват Останкино, считаю его обычной провокацией», — впоследствии признал Ачалов в интервью изданию «Фонтанка».
События 4 октября, расстрел Белого Дома, генерал описывал так: «Неожиданно вышли бронетранспортеры и начали огонь по безоружным людям, находящимся на площади перед Домом Советов. Возникли раненые и первые убитые среди гражданского населения, пришедшего поддержать Верховный Совет. Мы их всех сразу же стали заносить в 20-й подъезд, который вскоре оказался полностью забит жертвами этого расстрела». Защитники Белого дома обратились к войскам с просьбой дать возможность вывести из зоны обстрела женщин и детей — военные согласились. Для обеспечения безопасности эвакуируемых к 20 подъезду подогнали БМП и БТР. Однако акция сорвалась из-за возобновившейся перестрелки.
4 октября 1993 года был арестован. Освобожден в феврале 1994 года по амнистии. С 1995 года — председатель Всероссийского офицерского собрания. Владислав Ачалов баллотировался в Госдуму и долгое время возглавлял «Союз десантников России». В октябре 2010 года заявил, что до сих пор считает себя законным министром обороны России. В 2011 году генерал умер.
Должность: мэр Москвы.
Юрий Лужков был последовательным сторонником Ельцина. В 1993 году Лужков поддержал указ о роспуске Верховного Совета — мэрия распорядилась отключить здание парламента от водоснабжения и электричества. Объявленный парламентом исполняющим обязанности президента Александр Руцкой издал указ об освобождении Лужкова от должности мэра Москвы. 3 октября, когда в городе начались беспорядки, первым захваченным зданием стала мэрия, расположенная на Новом Арбате. Сам Лужков в это время находился в здании городской администрации на Тверской улице (Моссовет).
В ночь на 4 октября Лужков выступил с видеообращением. Однако в отличие от Гайдара, он призвал сторонников Ельцина оставаться дома. «Меня эта позиция [Гайдара] сильно возмутила. Власть ничего не стоит, если посылает под пули людей. Поэтому я вышел на экран и сказал противоположное: оставайтесь дома, не подвергайте свою жизнь опасности. Сказал, что у нас есть силы, чтобы восстановить порядок и законность в городе», — вспоминал он.
Лужков также был среди участников совещания в здании Министерства обороны в ночь на 4 октября, на котором было принято решение штурмовать Белый дом. В результате октябрьского Путча, по словам Лужкова, погибли 169 человек с обеих сторон. «Я возглавлял комиссию по организации похорон, поэтому отвечаю за цифру», — пояснил он.
Лужков оставался бессменным мэром Москвы до 2010 года, когда его отправил в отставку президент Дмитрий Медведев после публичного конфликта. В декабре 2019 года Лужков умер.
Должность: депутат Моссовета, входил в коммунистическую фракцию «Москва». Лидер «Трудовой России».
Виктор Анпилов получил известность как организатор массовых коммунистических манифестаций и акций протеста в Москве: в частности, был одним из руководителей демонстрации 1 мая 1993 года в Москве, которая закончилась столкновениями манифестантов с милицией и массовыми беспорядками.
21 сентября, после публикации Ельциным указа, Анпилов призвал своих сторонников защищать органы законодательной власти. «Как всякое стихийное народное восстание, Октябрьское 1993 года собрало у стен Верховного Совета разные политические силы <…> Первые дни обороны Дома Советов можно назвать вялотекущими. Днем, особенно после рабочего дня, сюда стекались огромные толпы людей. С балкона над 7-м подъездом практически беспрерывно шел митинг <…> На подступах к “Белому дому” уже были установлены милицейские кордоны, но и депутаты, и сторонники Верховного совета проходили к “белому дому” со скандалом, но без особых проблем», — писал Анпилов в книге воспоминаний «Наша борьба». Спустя несколько дней Белый дом был уже в блокадном кольце.
По словам Анпилова, он просил Руцкого и Хасбулатова раздать оружие, находящееся в Белом доме, сторонникам Верховного совета. Вечером 2 сентября призвал митингующих к открытому сопротивлению.
3 октября Виктор Анпилов стал одним из организаторов митинга «Всенародного Вече» на Октябрьской площади. «Колонна восставших <…> двинулась к Дому Советов. Шли скорым шагом. На верхней эстакаде транспортной развязки Садового кольца и Кутузовского проспекта увидели военные грузовики под Красными флагами <…> “Блокада прорвана, — кричали нам с грузовиков. — Мэрия взята! Вперед, на Останкино!” Даже если бы я скончался в этот момент от радости, опьяненный радостью первой победы народ не заметил бы этого», — писал впоследствии Анпилов. В ту же ночь Виктор Анпилов участвовал в манифестации у телецентра «Останкино», вел переговоры с руководством о предоставлении эфира сторонникам парламента и участвовал в штурме.
По результатам разгона Верховного совета также был арестован, но не 4 октября, а спустя несколько дней у себя на даче в Тульской области. Его заключили в изолятор «Лефортово», где Анпилов пробыл вплоть до освобождения по амнистии в феврале 1994 года. Позднее он баллотировался в Госдуму, но не прошел. В 1999 году вступил в незарегистрированную национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова «Другая Россия». В 2006 году принимал участие в одном из «Маршей несогласных». Умер в 2018 году.
Елизавета Ламова