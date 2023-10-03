Экс-премьер СССР Рыжков объяснил уход из Совфеда возрастом

«Я посмотрел свой паспорт и сказал “хватит”, — заявил Рыжков. Он добавил, что теперь намерен работать советником председателя Совфеда Валентины Матвиенко.
Рыжкову 94 года. Он занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года. Его полномочия досрочно прекратили 25 сентября, об этом стало известно накануне, 2 октября.
В советские годы Рыжков работал на заводе «Уралмаш» (прошел путь от мастера до гендиректора предприятия), затем занял пост первого заместителя министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, был первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарем ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС.
Главой Совета министров СССР Рыжкова назначили в 1985 году. В 1991 году он вышел на пенсию. Позднее (в 1995 и 1999 годах) Рыжков избирался депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа.