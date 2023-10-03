13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

The Telegraph: у Британии закончилось оружие для поставок Украине

У Великобритании закончилось вооружение, которое страна могла предоставить Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного. По мнению собеседника издания, британским властям необходимо призвать другие страны взять на себя больше нагрузки в вопросе военного обеспечения Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить. Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось», — приводит The Telegraph слова собеседника.

Как отмечает издание, Великобритания уже передала Украине 14 танков Challenger 2, реактивные системы залпового огня M270, беспилотники и крылатые ракеты Storm Shadow, а также тысячи единиц противотанкового оружия, ракет малой дальности и бронетехники.

Накануне, 2 октября, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что перед своей отставкой призвал премьер-министра страны Риши Сунака увеличить военную поддержку Украины почти на $2,8 млрд. По мнению Уоллеса, дополнительное западное оружие позволит как можно скорее «закончить битву против России».

О том, что страны Евросоюза не могут продолжать выделять вооружение Украине из собственных запасов, сообщало также Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По его словам, страны Запада недостаточно увеличили свои производственные линии, чтобы удовлетворить спрос Украины на оружие.

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