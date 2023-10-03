15:40 (мск), источник: Ведомости
Вучич признал свою вину в обострении ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич признал свою вину в сложившейся ситуации в Косово. По его словам, он верил ЕС и США, которые водили Белград за нос.
«Я виноват, потому что верил, что они выполнят то, что написали, и я поставил сербов в такое положение. Вторая ошибка в том, что я позволил себе зависеть от тех, кто водили нас за нос, один за одним встав на сторону Курти», — сказал он (цитата по RT Balkan).
Обострение ситуации в Косове началось 24 сентября из-за вооруженного столкновения на территории муниципалитета Звечан. Власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков.
Вучич во внеплановом обращении к нации сообщил о гибели этнических сербов во время конфликта. По его данным, двоих из них убили из снайперского оружия.
Сербский лидер считает, что причины новой волны напряжения в Косове кроются в событиях осени прошлого года, когда Приштина потребовала сменить сербские автомобильные номера на косовские под угрозой штрафов и конфискаций. Тогда Белград пошел на компромисс с Приштиной: Сербия согласилась прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Приштина пообещала не предпринимать полгода принудительных действий для перерегистрации автомобилей.
В феврале 2023 г. при посредничестве ЕС Сербия и Косово согласовали план по урегулированию из 11 пунктов. Часть из них касались международного статуса Косова и утверждала отказ Сербии от блокирования вступления Приштины в международные организации, включая ООН.