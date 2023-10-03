17:25 (мск), источник: © РИА Новости
Матвиенко призвала «не душить» регионы миллиардными штрафами
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала контрольно-надзорные органы «не душить» регионы многомиллиардными штрафами.
Этот вопрос во время слушаний в Совфеде затронул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Как уточняется, на заседании обсуждали проект российского бюджета на следующие три года. Владимиров сообщил, что в нескольких муниципалитетах траты на выполнение предписаний надзорных органов в пять раз превосходят возможности бюджетов.
Как отметила Матвиенко, на инспекции со стороны этих органов действует мораторий, однако теперь они «с двойным упорством» проверяют муниципалитеты. По ее словам, надзорные ведомства «начали их душить» и штрафовать, несмотря на то, что «и время не то, и денег нет».
Матвиенко потребовала прекратить практику выписывания многомиллиардных штрафов, из-за которой страдает государственная экономика. По ее словам, «это вечная тема», которую необходимо подробно изучить в правительстве и держать на контроле.
Спикер Совфеда также напомнила о случае в Туве, где Росприроднадзор оштрафовал одно из предприятий на 18 миллиардов рублей.
«У кого-нибудь в голове есть что-нибудь, кроме трухи? Как это может быть? Предприятие столько само не стоит», — подчеркнула она.
По словам спикера Совфеда, дальше последуют суды и работа объекта будет парализована. Она отметила, что такое развитие событий может сказаться и на региональной экономике. Матвиенко подчеркнула, что в случае нарушений необходимо разрабатывать «дорожную карту» по урегулированию ситуации. Она также призвала грамотно решать подобные вопросы, не устраивая «цирк».