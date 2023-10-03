Франция будет поставлять военную технику Армении

«Франция дала согласие на подписание договора между Арменией и Францией, согласно которому Париж сможет предоставлять военную технику Армении для обеспечения обороны страны», — отметила она в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Кроме того, Колонна сообщила, что в будущем миссия европейских наблюдателей на границе Армении и Азербайджана расширится. Министр попросила главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля включить Армению в число стран, которые получают посредническую поддержку в мирном урегулировании со стороны Евросоюза. Глава МИД Франции также подчеркнула, что на сомнения в территориальной целостности Армении должна последовать жёсткая реакция, в том числе со стороны США.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия». Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Позже стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года.