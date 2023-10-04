США не выдали России визы на переговоры ядерной пятерки

«Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке первой сессии ГА ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — заявил дипломат на полях VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» в Санкт-Петербургском государственном университете.
Он отметил, что российская сторона будет искать альтернативные время и место проведения переговоров. Рябков назвал невыдачу виз «напоминанием о том, что злоупотребление американцами их функций как страны принимающей учреждение ООН продолжается».
В июле пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Британия — провели переговоры по ядерному оружию в Каире. Консультации были посвящены вопросам снижения стратегических рисков и ядерным доктринам.