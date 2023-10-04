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15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

США не выдали России визы на переговоры ядерной пятерки

США не выдали визы представителям России, которые должны были проводить и координировать переговоры ядерной пятерки в Нью-Йорке. Об этом «Ленте.ру» заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Источник: Reuters

«Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке первой сессии ГА ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — заявил дипломат на полях VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» в Санкт-Петербургском государственном университете.

Он отметил, что российская сторона будет искать альтернативные время и место проведения переговоров. Рябков назвал невыдачу виз «напоминанием о том, что злоупотребление американцами их функций как страны принимающей учреждение ООН продолжается».

В июле пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Британия — провели переговоры по ядерному оружию в Каире. Консультации были посвящены вопросам снижения стратегических рисков и ядерным доктринам.

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