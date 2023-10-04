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21:39 (мск), источник: RT на русском

Трюдо: власти Канады «покопаются в архивах» по делам нацистов

Власти Канады «покопаются в архивах» комиссии Жюля Дешене, которая в 1986−87 годах провела расследование в отношении подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны.

Источник: Reuters

Об этом сообщает CBC со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«Высшие государственные должностные лица очень внимательно изучат этот вопрос, в том числе покопаются в архивах», — сказал премьер.

Тема сбежавших в Канаду нацистов привлекла к себе внимание канадского общества в 1980-х годах, когда в стране начала работу Комиссия по запросу о военных преступниках в Канаде, также известная как Комиссия Дешена (по фамилии её председателя Жюля Дешена).

Её целью было выяснить, каким образом нацистам и их пособникам удалось эмигрировать в Канаду.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

После того как разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».

Вместе с этим представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» Гуньки.

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