Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости

«Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника, День признания, День победы и независимости. И я вас хочу ещё раз поздравить, пожелать всего доброго вам и всей Абхазии, всему народу Абхазии», — сказал Путин в ходе встречи.
Он отметил, что рост товарооборота между странами за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по разным направлениям, работает больше 200 совместных предприятий. Кроме этого, действует программа развития социально-экономической сферы Абхазии.
«У вас в “Сириусе” ваши дети учатся?» — также спросил Путин.
Президент Абхазии подтвердил, что в центре обучаются дети из республики.
«И возможности большие. Надеюсь, что это сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае, талантливых детей, перспективных, оно будет продолжаться», — добавил Путин.