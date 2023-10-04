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22:40 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости

СОЧИ, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией поздравил абхазский народ с прошедшим Днем независимости, он также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году продемонстрировал рост в 73%.

Источник: Sputnik.md

«Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника, День признания, День победы и независимости. И я вас хочу ещё раз поздравить, пожелать всего доброго вам и всей Абхазии, всему народу Абхазии», — сказал Путин в ходе встречи.

Он отметил, что рост товарооборота между странами за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по разным направлениям, работает больше 200 совместных предприятий. Кроме этого, действует программа развития социально-экономической сферы Абхазии.

«У вас в “Сириусе” ваши дети учатся?» — также спросил Путин.

Президент Абхазии подтвердил, что в центре обучаются дети из республики.

«И возможности большие. Надеюсь, что это сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае, талантливых детей, перспективных, оно будет продолжаться», — добавил Путин.

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