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11:01 (мск), источник: Известия

Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ

На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано, заявил в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.

Источник: РИА "Новости"

«В день нашего праздника [в честь 30-летия Дня победы в грузино-абхазской войне 1992−1993 годов и Дня независимости, который отмечался 30 сентября] к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями», — сказал Бжания.

Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ.

Аслан Бжания
президент Абхазии

Кроме того, президент республики отметил, что Россия продолжает оказывать поддержку, предоставляя возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ.

Взаимодействие Москвы и Сухума в плане военно-технического сотрудничества направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, говорит Бжания.

С 21 августа по 1 сентября 2023 года в четырех районах Абхазии прошли совместные российско-абхазские военные тактико-специальные, летные и тактические учения, направленные на повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач.

Россия признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года. В этом году в республике прошли торжественные мероприятия в честь 15-летия этого события. В настоящее время российские и абхазские военные совместно обеспечивают безопасность республики. Также границы Абхазии охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.

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