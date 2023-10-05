Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ

«В день нашего праздника [в честь 30-летия Дня победы в грузино-абхазской войне 1992−1993 годов и Дня независимости, который отмечался 30 сентября] к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями», — сказал Бжания.
Кроме того, президент республики отметил, что Россия продолжает оказывать поддержку, предоставляя возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ.
Взаимодействие Москвы и Сухума в плане военно-технического сотрудничества направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, говорит Бжания.
С 21 августа по 1 сентября 2023 года в четырех районах Абхазии прошли совместные российско-абхазские военные тактико-специальные, летные и тактические учения, направленные на повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач.
Россия признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года. В этом году в республике прошли торжественные мероприятия в честь 15-летия этого события. В настоящее время российские и абхазские военные совместно обеспечивают безопасность республики. Также границы Абхазии охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.