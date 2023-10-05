11:14 (мск), источник: Ведомости

Минобороны набрало 38 000 добровольцев для участия в спецоперации

За месяц в войска набрали 38 000 добровольцев для выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

За месяц в войска набрали 38 000 добровольцев для выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

У нас набрано 38 000 добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач.

Сергей Шойгу
министр обороны РФ

«Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй. Есть те, кто возвращаются в третий раз», — заявил министр (цитата по ТАСС).

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