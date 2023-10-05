Экспорт топлива, добровольцы СВО и «дешевые» украинские солдаты. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент России Владимир Путин работает в Сочи. Скоро он по видеосвязи будет участвовать в церемонии завоза первого ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш. Среди других участников — глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Через пару часов» ожидается выступление Владимира Путина на Валдайском форуме. Выступление будет содержательным. После него президент ответит на вопросы модератора.
«Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет». Другие меры будут рассматриваться в случае возникновения необходимости.
Заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, что помощь армии Украины — «дешевый способ» противостояния с РФ, что есть «жизненная необходимость» Запада — «достаточно типичное».
Эти слова снова демонстрируют желание «использовать [украинцев] как дешевых солдат». На Западе «намерение продолжать воевать до последнего украинца практически не скрывают».
«Повышение уровня консолидации общества очень высокое». «Это очень позитивно».
«Никак не могу это комментировать». «Вопросы, связанные с дислокацией» относятся к ведению Минобороны.