14:43 (мск), источник: Ведомости
Боррель: ЕС не может заменить приостановленную США помощь Киеву
Евросоюз не может компенсировать помощь Украине, которую приостановили США, заявил журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», — сказал он (цитата по ТАСС).
Глава европейской дипломатии также выразил надежду, что США продолжат поддержку Украины.
Конгрессу США удалось 30 сентября согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования, писали «Ведомости». Документ, прошедший голосование в обеих палатах парламента и подписанный президентом страны Джо Байденом, не предусматривает финансирования для Украины. Боррель после этого заявил, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине, а также работать с США, чтобы Вашингтон и дальше помогал Киеву.
Решение конгресса не означает остановки помощи Украине, так как часть финансирования идет по альтернативным каналам, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты. The Wall Street Journal позднее сообщила, что у Пентагоне осталось $5,2 млрд на военную помощь Киеву.
2 октября Боррель рассказал, что Евросоюз может до конца 2023 г. согласовать выделение еще 5 млрд евро на военную помощь Украине. Он добавил, что ЕС планирует продолжать сотрудничать с украинскими властями в сферах оборонной промышленности, деактивации взрывных устройств и борьбы с дезинформацией. Боррель также подтвердил, что Евросоюз планирует обучить около 40 000 украинских бойцов, в том числе пилотов для истребителей F-16, до конца года.