Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана

Резолюцию поддержал 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
В документе, в частности, указывается, что «Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе».
Депутаты призывают «верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха».
В противном случае депутаты ЕП «призывают ЕС и страны-члены рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с этой страной в других областях».
Европарламент считает необходимым для ЕС «снижать зависимость от газа из Азербайджана», а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией — «полностью прекратить импорт нефти и газа» из Азербайджана.
Депутаты призывают ЕС «работать над обеспечением международных гарантий для безопасности армян, продолжающих жить в Нагорном Карабахе, а также для восстановления полного гуманитарного доступа в регион», существенно увеличить гумпомощь.
ЕП «выражает разочарование» организацией работы первой миссии ООН, посетившей Карабах, и призывает к «установлению международного присутствия в Нагорном Карабахе под эгидой ООН».
Депутаты в документе раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за игнорирование предупреждения Европарламента «о негативном развитии ситуации» вокруг Нагорного Карабаха, а также за то, что «их действия до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам».
Европарламент призвал ЕС и входящие в него страны «немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа».
«Европарламент напоминает Азербайджану, что он несет полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха, просит Азербайджан обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха в соответствии с Уставом ООН и всеми соответствующими международными конвенциями, принципами международного права и правами человека… Призывает власти Азербайджана обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах», — указывается в резолюции.
Депутаты также призвали Баку освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политиков.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992−1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь.
Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.