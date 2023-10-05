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15:42 (мск), источник: © РИА Новости

Европарламент призвал ввести санкции против Азербайджана

БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в четверг приняли юридически необязывающую резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе, а также пересмотреть развитие сотрудничества и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Источник: © РИА Новости

Резолюцию поддержал 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

В документе, в частности, указывается, что «Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе».

Депутаты призывают «верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха».

В противном случае депутаты ЕП «призывают ЕС и страны-члены рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с этой страной в других областях».

Европарламент считает необходимым для ЕС «снижать зависимость от газа из Азербайджана», а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией — «полностью прекратить импорт нефти и газа» из Азербайджана.

Депутаты призывают ЕС «работать над обеспечением международных гарантий для безопасности армян, продолжающих жить в Нагорном Карабахе, а также для восстановления полного гуманитарного доступа в регион», существенно увеличить гумпомощь.

ЕП «выражает разочарование» организацией работы первой миссии ООН, посетившей Карабах, и призывает к «установлению международного присутствия в Нагорном Карабахе под эгидой ООН».

Депутаты в документе раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за игнорирование предупреждения Европарламента «о негативном развитии ситуации» вокруг Нагорного Карабаха, а также за то, что «их действия до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам».

Европарламент призвал ЕС и входящие в него страны «немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа».

«Европарламент напоминает Азербайджану, что он несет полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха, просит Азербайджан обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха в соответствии с Уставом ООН и всеми соответствующими международными конвенциями, принципами международного права и правами человека… Призывает власти Азербайджана обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах», — указывается в резолюции.

Депутаты также призвали Баку освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политиков.

Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992−1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь.

Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

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