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16:23 (мск), источник: © РИА Новости

Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии

ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. МИД Грузии обеспокоен заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ, говорится в заявлении министерства, которое распространяет пресс-служба.

Источник: © РИА Новости

Ранее Бжания в интервью газете «Известия» сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано.

Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неотъемлемого абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы.

МИД Грузии

Как утверждают в грузинском МИД, подобные действия являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и представляют очередную провокационную попытку, «направленную на легитимизацию незаконной оккупации Абхазии и цхинвальского региона». Министерство также призывает Россию «уважать международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.

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