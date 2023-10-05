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19:34 (мск), источник: © РИА Новости

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Миротворцы России свернули временные наблюдательные посты (ВНП) вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском, Шушинском районах Нагорного Карабаха, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992−1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

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