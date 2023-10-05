21:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: за год контракты с ВС РФ подписали около 350 тыс. человек

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2023 года контракты с Министерством обороны РФ подписали около 350 тыс. человек, среди них 5 тыс. — участники добровольческих формирований.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день уже 335 тыс. людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с министерством обороны, и еще примерно 5 тыс., больше даже, так называемых добровольцев. Хотя они все добровольцы, …но просто это другая категория — контракты подписывают на более короткий срок. В целом это уже где-то около 350 тыс.», — сказал президент в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

26 сентября зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что с начала года на службу в интересах Объединенной группировки войск, находящейся на Украине, принято более 325 тыс. человек. 12 сентября Владимир Путин сообщал, что в РФ ежедневно подписывают контракт 1000−1500 добровольцев. 3 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре контракт с ведомством заключили более 50 тыс. человек. Он заверил, что планов по проведению дополнительной мобилизации у Генштаба нет.

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