Путин: за год контракты с ВС РФ подписали около 350 тыс. человек

«На сегодняшний день уже 335 тыс. людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с министерством обороны, и еще примерно 5 тыс., больше даже, так называемых добровольцев. Хотя они все добровольцы, …но просто это другая категория — контракты подписывают на более короткий срок. В целом это уже где-то около 350 тыс.», — сказал президент в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
26 сентября зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что с начала года на службу в интересах Объединенной группировки войск, находящейся на Украине, принято более 325 тыс. человек. 12 сентября Владимир Путин сообщал, что в РФ ежедневно подписывают контракт 1000−1500 добровольцев. 3 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре контракт с ведомством заключили более 50 тыс. человек. Он заверил, что планов по проведению дополнительной мобилизации у Генштаба нет.