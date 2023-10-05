США не выделят деньги Украине из других статей бюджета, заявили в Пентагоне

«Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие — ред.) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было», — сообщил он журналистам на брифинге.
Райдер добавил, что Пентагон по-прежнему намерен работать с конгрессом США над выделением дополнительных средств для поставок оружия на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.