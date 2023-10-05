Армения обсуждает с Францией вопрос военной помощи Еревану

«Мы нуждаемся в новом военном партнере. Франция твердо обещала поддержать нас, чтобы укрепить нашу обороноспособность, и сейчас такие консультации ведутся», — отметил он.
Во вторник на пресс-конференции в Ереване французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила о готовности Франции подписать с Арменией соглашение о военной помощи.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что российские власти последние 15 лет предлагали Армении пойти на компромиссы в вопросе с Карабахом, но армянские власти не согласились на это и продолжали сражаться.
19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее «широкомасштабной агрессией». Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха «для обсуждения вопросов реинтеграции».
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.
По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.