Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей

«Они спросили меня, не соглашусь ли я принять (этот пост. — Прим. ред.) на короткий срок ради партии, пока они не договорятся. Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению», — заявил Трамп.
По словам экс-президента, третий пост во властной иерархии страны он согласен принять на «период в 30, 60 или 90 дней» — пока однопартийцы не договорятся о более долгосрочном варианте.
Политик уточнил, что просьба исходила от его многочисленных «друзей» в конгрессе.
Кресло спикера еще никогда не занимал человек не из палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.