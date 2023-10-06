Шойгу проверил выполнение ГОЗ на авиазаводе в Новосибирске, который выпускает Су-34

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса “Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова”. Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34», — сказали в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что директор авиазавода Александр Панасенко доложил министру, «что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации».
Как напомнили в МО РФ, в настоящее время в соответствии с ранее отданными указаниями министра в целях экономии средств на производство предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, теперь это проводится одновременно.
Су-34 (по классификации НАТО — Fullback) — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в том числе российскими Воздушно-космическими силами в зоне спецоперации.