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08:37 (мск), источник: ТАСС

Шойгу проверил выполнение ГОЗ на авиазаводе в Новосибирске, который выпускает Су-34

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе имени В. П. Чкалова (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»), осуществляющем серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса “Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова”. Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34», — сказали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что директор авиазавода Александр Панасенко доложил министру, «что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации».

Как напомнили в МО РФ, в настоящее время в соответствии с ранее отданными указаниями министра в целях экономии средств на производство предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, теперь это проводится одновременно.

Су-34 (по классификации НАТО — Fullback) — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в том числе российскими Воздушно-космическими силами в зоне спецоперации.

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