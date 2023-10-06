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Главные новости 6 октября
11:57 (мск), источник: ТАСС

Мишель заявил, что Алиев и Пашинян согласились приехать в Брюссель в конце октября

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились приехать на встречу в Брюссель в конце октября.

Источник: AP 2023

«Я пригласил обоих лидеров Армении и Азербайджана, и оба лидера подтвердили, что примут участие в этой встрече», — сказал Мишель журналистам по прибытии на неформальный саммит ЕС в Гранаде.

5 октября в Гранаде прошел саммит Европейского политического сообщества, на который Алиев приезжать отказался. В результате Пашинян на встрече с представителями ЕС, Франции и Германии подписал в одностороннем порядке заявление, которое готовилось для подписания вместе с президентом Азербайджана.

В нем, в частности, содержится утверждение о том, что Баку и Ереван признают территории двух стран с площадью 86,6 тыс. кв. км у Азербайджана, что включает территорию Нагорного Карабаха, и 29,8 тыс. кв. км у Армении.

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