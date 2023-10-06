МИД РФ заявил о готовности принять россиян в случае выселения из Латвии

«РФ сделает все возможное для того, чтобы, если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены», — сказал он (цитата по ТАСС).
Грушко напомнил, что в России существует программа по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
5 октября глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что власти направили гражданам России, которые проживают в стране, 3255 писем с информацией об истечении срока действия вида на жительство. Россияне должны покинуть республику до 30 ноября 2023 г. Уточняется, что эти люди не подали документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС или заявку для повторного экзамена по латышскому языку.
В сентябре 2022 г. латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, сокращающие срок выданных россиянам постоянных видов на жительство до 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. МИД РФ назвал эти поправки дискриминационными.
С первой попытки экзамен по латышскому языку не сдали 61% граждан России, сообщалось 4 сентября. По данным LSM, всего на проверку знания языка были записаны 13 147 россиян, из которых на тестирование пришел только 11 301 человек. На пересдачу уже записалось 6500 граждан России.
14 сентября сейм продлил на два года срок, в течение которого россияне могут сдать языковой экзамен. В результате не сдавшие экзамен с первого раза или отсутствующие по уважительной причине смогут подать заявление на получение временного ВНЖ на два года. За этот период они должны выучить язык и успешно сдать тест.