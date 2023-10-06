Ядерные испытания, самолет с Пригожиным и Валдай. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
«Большой день российско-узбекистанских отношений». Президент России Владимир Путин встречается с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Вскоре начнутся переговоры в узком составе, затем — в формате рабочего завтрака — в широком, затем — подписание документов и заявление для СМИ.
10 октября в РФ с официальным визитом прибудет премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, «состоятся непосредственные переговоры». «11 октября вместе президент Путин и премьер Судани примут участие в заседании» Российской энергетической недели.
«Глубочайшее выступление Путина, много важных заявлений. Потребуется время, чтобы полностью проанализировать сказанное», поскольку оно носит концептуальный характер.
«Определенная трансформация состава участников происходит — и это не из-за того, что этого хочет клуб». «Многие западники отказываются» — под давлением ли или от прекращения спонсорской помощи.
«В свете того, что происходит, совершенно объяснимым образом повышается уровень интереса к этому клубу со стороны других направлений», незападных. «Интерес по-прежнему большой, международный».
«Сам тот факт, что президент ежегодно выступает на пленарном заседании», говорит, что он «отдает должное» Валдайскому форуму.
Президент «имел в виду приведение к единому знаменателю» ситуации, при которой у США нет ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а у России есть.
Речь шла исключительно о приведении к симметричному статусу документов, «о готовности чего и заявил [председатель Государственной думы Вячеслав] Володин». Это не говорит «о намерении проведения самих ядерных испытаний».
«Мы продолжаем разработку этих систем вооружений». Тема фигурировала в повестке, «представляла собой интерес» для участников встречи, так что «Путин об этом сообщил».
Сообщение председателя Следственного комитета о фрагментах ручных гранат в телах погибших — «это не окончательный был доклад», это следует «пока из установленных фактов».
Подробности причины крушения «пока нельзя узнать»: «заключительных выводов пока еще не было». Они появятся «после того, как следствие будет завершено».
О взрыве в селе Гроза под Харьковом
«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям». Удары наносятся только по военной инфраструктуре, «местам скопления военнослужащих», командованию.
«Правительство этим занимается. Нужно дождаться результатов аудита» — и уже после этого «заниматься этой проблемой».
О Нобелевской премии мира
«У нас на это нет никакой реакции».