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14:56 (мск), источник: ТАСС

Ядерные испытания, самолет с Пригожиным и Валдай. Темы брифинга Пескова

Судьба Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), причины крушения самолета, в котором находился бизнесмен Евгений Пригожин, а также итоги Валдайского форума стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

«Большой день российско-узбекистанских отношений». Президент России Владимир Путин встречается с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Вскоре начнутся переговоры в узком составе, затем — в формате рабочего завтрака — в широком, затем — подписание документов и заявление для СМИ.

10 октября в РФ с официальным визитом прибудет премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, «состоятся непосредственные переговоры». «11 октября вместе президент Путин и премьер Судани примут участие в заседании» Российской энергетической недели.

О Валдайском форуме

«Глубочайшее выступление Путина, много важных заявлений. Потребуется время, чтобы полностью проанализировать сказанное», поскольку оно носит концептуальный характер.

«Определенная трансформация состава участников происходит — и это не из-за того, что этого хочет клуб». «Многие западники отказываются» — под давлением ли или от прекращения спонсорской помощи.

«В свете того, что происходит, совершенно объяснимым образом повышается уровень интереса к этому клубу со стороны других направлений», незападных. «Интерес по-прежнему большой, международный».

«Сам тот факт, что президент ежегодно выступает на пленарном заседании», говорит, что он «отдает должное» Валдайскому форуму.

О возможном отказе от ратификации ДВЗЯИ

Президент «имел в виду приведение к единому знаменателю» ситуации, при которой у США нет ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а у России есть.

Речь шла исключительно о приведении к симметричному статусу документов, «о готовности чего и заявил [председатель Государственной думы Вячеслав] Володин». Это не говорит «о намерении проведения самих ядерных испытаний».

«Мы продолжаем разработку этих систем вооружений». Тема фигурировала в повестке, «представляла собой интерес» для участников встречи, так что «Путин об этом сообщил».

О расследовании крушения самолета с Пригожиным

Сообщение председателя Следственного комитета о фрагментах ручных гранат в телах погибших — «это не окончательный был доклад», это следует «пока из установленных фактов».

Подробности причины крушения «пока нельзя узнать»: «заключительных выводов пока еще не было». Они появятся «после того, как следствие будет завершено».

О взрыве в селе Гроза под Харьковом

«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям». Удары наносятся только по военной инфраструктуре, «местам скопления военнослужащих», командованию.

Об аудите «Почты России»

«Правительство этим занимается. Нужно дождаться результатов аудита» — и уже после этого «заниматься этой проблемой».

О Нобелевской премии мира

«У нас на это нет никакой реакции».

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