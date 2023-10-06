Главное
Главные новости недели
19:02 (мск), источник: Известия

РФ и Узбекистан подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти

Подписи на документе поставили министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, министры транспорта РФ и Узбекистана Виталий Савельев и Илхом Махкамов подписали межправсоглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

В совместном заявлении сторон указано, что Россия и Узбекистан продолжат строительство и реконструкцию инфраструктуры для транспортировки газа и нефти.

«Стороны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам. В этих целях в нефтегазовой отрасли продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений, возведение новых и модернизация действующих объектов электроэнергетики, развитие отрасли возобновляемой энергетики», — говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее, 5 октября, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию с визитом для переговоров с Путиным. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Политики планируют обсудить вопросы углубления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также расширение практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Новость дополняется

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жалобная мигом: власти обсуждают возвращение проверок бизнеса
В нерасплатном долгу: с начала года банкротами признали 250 тыс. россиян
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирнефть