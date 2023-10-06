19:02 (мск), источник: Известия
РФ и Узбекистан подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти
Подписи на документе поставили министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов.
Кроме того, министры транспорта РФ и Узбекистана Виталий Савельев и Илхом Махкамов подписали межправсоглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.
В совместном заявлении сторон указано, что Россия и Узбекистан продолжат строительство и реконструкцию инфраструктуры для транспортировки газа и нефти.
Ранее, 5 октября, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию с визитом для переговоров с Путиным. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Политики планируют обсудить вопросы углубления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также расширение практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.
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