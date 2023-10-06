Госдеп объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата

«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работавших в США», — сказал собеседник агентства.
МИД России объявил двух сотрудников дипмиссии США в Москве персонами нон грата в середине сентября. Речь идет о первом секретаре посольства Джеффри Силлине и втором секретаре посольства Дэвиде Бернстайне.
На Смоленской площади отметили, что дипломаты поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.
В министерстве подчеркнули, что противоправная деятельность американского посольства недопустима и будет пресекаться.
Шонова задержали и арестовали в марте 2023 года. Установлено, что с сентября 2022-го он по заданию Силлина и Бернстайна за деньги собирал информацию о ходе СВО, мобилизации, проблемных местах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.
Задержанного обвиняют по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Ему грозит до восьми лет тюрьмы.