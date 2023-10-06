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19:37 (мск), источник: © РИА Новости

Госдеп объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата

ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Госдепартамент США в ответ на недавнюю высылку из России двух своих дипломатов объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в США, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель американского дипведомства.

Источник: AP 2023

«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работавших в США», — сказал собеседник агентства.

МИД России объявил двух сотрудников дипмиссии США в Москве персонами нон грата в середине сентября. Речь идет о первом секретаре посольства Джеффри Силлине и втором секретаре посольства Дэвиде Бернстайне.

На Смоленской площади отметили, что дипломаты поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.

В министерстве подчеркнули, что противоправная деятельность американского посольства недопустима и будет пресекаться.

Шонова задержали и арестовали в марте 2023 года. Установлено, что с сентября 2022-го он по заданию Силлина и Бернстайна за деньги собирал информацию о ходе СВО, мобилизации, проблемных местах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.

Задержанного обвиняют по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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