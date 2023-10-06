20:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство ограничило въезд в РФ для граждан Украины из третьих стран
Правительство утвердило особый порядок въезда граждан Украины в Россию из третьих стран, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ. По данным агентства, с 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через московский аэропорт «Шереметьево». В документе отмечается, что эта мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности жителей страны в «сложивших геополитических условиях».