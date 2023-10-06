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Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР
ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики.
«Постановляю: создать Штаб обороны Донецкой Народной Республики и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов Донецкой Народной Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пушилина.
Глава ДНР также поручил утвердить состав и положение нового штаба.
Кроме того, Пушилин распорядился признать утратившими силу указы «Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы» от 29 ноября 2022 года и «О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики» от 13 декабря 2018 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания.