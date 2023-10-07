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03:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Польша поставила ультиматум Зеленскому из-за жалобы в ВТО

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус поставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает RMF24.

Источник: AP 2023

Он назвал абсурдным жалобу Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) и потребовал не приостановить, а отозвать ее. «Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна», — отметил он. Министр также выразил недоумение из-за жалоб Киева на стремление Варшавы «помочь польскому фермеру».

Отношения Польши и Украины осложнились из-за зернового спора. Варшава ввела бессрочный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, что вызвало негативную реакцию в Киеве.

Украинские власти приняли решение подать иски в ВТО на Варшаву за ввод ограничений на ввоз зерна. Польская сторона раскритиковала недовольство Киева и перестала поставлять военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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