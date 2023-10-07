06:19 (мск), источник: Аргументы и факты
Politico: Словакия заявила о прекращении военной помощи Украине
Такое решение связано с формированием коалиции между партиями, выступающими против поддержки Киева.
Временное правительство Словакии приняло решение прекратить оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя кабмина страны.
«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — уточняется в статье.
По данным издания, такое решение связано с формированием коалиции между партиями, которые выступают против поддержки Киева.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления очередного пакета военной помощи Киеву после победы на выборах в парламент партии Роберта Фицо, который неоднократно негативно оценивал поддержку Украины.
Депутат Госдумы РФ Станислав Наумов в свою очередь заявил, что решение Чапутовой доказывает укрепление авторитета России на международной арене. Кроме того, это означает, что в Европе начали прислушиваться к мнению простых граждан.