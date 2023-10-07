Медведев: США прекратят разжигать конфликты только при гражданской войне в самих Штатах

В Telegram-канале политик прокомментировал обострение между Израилем и Палестиной, отметив, что «начало боестолкновений в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которое можно было ожидать». «Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок», — указал Медведев.
При этом он обратил внимание, что «вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа».
«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — заключил замглавы СБ.
Ракетный обстрел израильской территории начался рано утром в субботу со стороны сектора Газа. Сигналы тревоги непрерывно звучат с 06:30 во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. ХАМАС утверждает, что по территории Израиля выпущено уже 5 тыс. ракет.
Израильская армия объявила о «состоянии готовности к войне», а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести «особое положение в тылу» в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.