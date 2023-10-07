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12:08 (мск), источник: ТАСС

Медведев: США прекратят разжигать конфликты только при гражданской войне в самих Штатах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только гражданская война в США сможет остановить «маниакальную страсть Америки» разжигать конфликты на всей планете.

Источник: РИА "Новости"

В Telegram-канале политик прокомментировал обострение между Израилем и Палестиной, отметив, что «начало боестолкновений в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которое можно было ожидать». «Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок», — указал Медведев.

При этом он обратил внимание, что «вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа».

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — заключил замглавы СБ.

Ракетный обстрел израильской территории начался рано утром в субботу со стороны сектора Газа. Сигналы тревоги непрерывно звучат с 06:30 во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. ХАМАС утверждает, что по территории Израиля выпущено уже 5 тыс. ракет.

Израильская армия объявила о «состоянии готовности к войне», а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести «особое положение в тылу» в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.

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