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21:44 (мск), источник: ТАСС

У посольства РФ нет данных о погибших или раненых россиянах в Израиле

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил об отсутствии данных о погибших или раненых россиянах в стране.

Источник: AFP 2023

«Пока у нас нет данных, нет таких сообщений о нанесенном вреде здоровью или, не дай бог, о потерянных жизнях наших граждан», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Викторов добавил, что небывалый уровень эскалации на Ближнем Востоке не дает оснований говорить об урегулировании в ближайшие дни.

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