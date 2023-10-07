21:44 (мск), источник: ТАСС
У посольства РФ нет данных о погибших или раненых россиянах в Израиле
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил об отсутствии данных о погибших или раненых россиянах в стране.
«Пока у нас нет данных, нет таких сообщений о нанесенном вреде здоровью или, не дай бог, о потерянных жизнях наших граждан», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Викторов добавил, что небывалый уровень эскалации на Ближнем Востоке не дает оснований говорить об урегулировании в ближайшие дни.