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04:08 (мск), источник: Life.ru

Армия Израиля объявила закрытой военной зоной сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что закрытая военная зона будет создана в районе, подконтрольном дивизии «Газа», в чью сферу ответственности входят сектор Газа и прилегающая к нему территория. Подразделение было создано после Шестидневной войны в 1967 году для обеспечения безопасности еврейских поселенцев в проблемном регионе.

Источник: AP 2023

«В соответствии с оценкой ситуации, вся зона ответственности дивизии “Газа” объявлена закрытой военной зоной», — сказано в официальном заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в соцсети X.

Вход туда запрещён. Израильские военные просят население проявлять бдительность и не входить в этот район.

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля погибших больше 300, раненых — свыше 1,5 тысячи.

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