Армия Израиля заявила, что наносит удары по ХАМАС в секторе Газа

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в публикации.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, свыше 1,5 тысячи получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады «Аль-Кассам») объявило, что проводит операцию под названием «Потоп Аль-Аксы». Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В стране объявили военное положение. Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.