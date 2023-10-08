Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь

«Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем, призывает соответствующие страны сохранять хладнокровие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить мирных граждан и предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.
В ведомстве отметили, что фундаментальный путь разрешения палестино-израильского конфликта заключается в реализации решения о сосуществовании двух государств и создании независимого палестинского государства.
«Международному сообществу следует действовать с чувством большей неотложности, увеличить свой вклад в решение палестинского вопроса, содействовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Китай продолжит сотрудничать с международным сообществом по этому вопросу.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.