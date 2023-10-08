07:29 (мск), источник: РБК
Нетаньяху пообещал превратить «город зла» в руины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении, опубликованном в соцсети X (Twitter), призвал жителей немедленно покинуть сектор Газа.
По его словам, армия будет действовать «повсюду с полной силой».
«Армия обороны Израиля немедленно использует всю свою мощь, чтобы уничтожить возможности ХАМАСа», — предупредил Нетаньяху, отметив, что этот «черный день» будет «отомщен».
«Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим в руины», — заверил премьер.
Он назвал нападение на Израиль беспрецедентным и заверил, что это «больше не повторится». ХАМАС развязал «жестокую и злобную войну, направленную против мирных жителей», подчеркнул глава правительства. «Мы победим, но цена будет высокой», — добавил он.
7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Под ракетный удар попал в том числе Тель-Авив. Утром в приграничные районы на юге страны проникли боевики ХАМАС. Палестинская группировка объявила о начале военной операции. Руководитель военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал атаку на Израиль «днем великой революции». По его словам, она стала ответом на «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи». Нетаньяху заявил, что страна находится «в состоянии войны, а не военной операции». Израиль ответил авиаударами по целям ХАМАС в Газе. На границе с сектором Газа на данный момент сосредоточены четыре израильских дивизии и 31 батальон.
Вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вновь взяла под контроль большинство приграничных населенных пунктов, куда ранее проникли боевики ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (признана террористической в России). До этого военные говорили, что бои ведутся в 22 точках вдоль границы с Газой. С обеих сторон есть погибшие и раненые.