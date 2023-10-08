16:23 (мск), источник: РБК
Минобороны предложило лишить Северный флот статуса военного округа
Минобороны предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения, в таком случае он не будет подпадать под положение о военном округе, следует из проекта указа президента, подготовленного Минобороны. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, до 22 октября он будет находиться на общественном обсуждении. Северный флот приравняли к военному округу с 2021 года.