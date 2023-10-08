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16:23 (мск), источник: РБК

Минобороны предложило лишить Северный флот статуса военного округа

Минобороны предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения, в таком случае он не будет подпадать под положение о военном округе, следует из проекта указа президента, подготовленного Минобороны. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, до 22 октября он будет находиться на общественном обсуждении. Северный флот приравняли к военному округу с 2021 года.

Источник: РИА "Новости"

«Вступление в силу данного указа [позволит] включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа с целью оптимизации системы управления Вооруженных сил», — сказано в документе.

На данный момент, помимо Северного флота, в который как в военный округ входят перечисленные регионы, существуют еще четыре округа — Центральный, Южный, Западный и Восточный.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский — в декабре прошлого года из-за «стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ», в том числе ввиду присоединения к блоку соседней Финляндии.

В июне Генштаб уточнил, что их формирование будет проведено в этом году. Кроме того, будут созданы армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

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