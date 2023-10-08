18:12 (мск), источник: РБК
Власти посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль
Россиянам следует воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации в стране, сообщили в Минэкономразвития. Ведомство курирует туристическую отрасль после ликвидации Ростуризма. Тем, кто уже находится в Израиле, министерство рекомендует проявлять осторожность во время перемещений по стране и следовать указаниям властей региона. Туроператорам и турагентствам посоветовали приостановить продажу путевок.